Vláda odevzdala Hradu demisi, na pátek svolala další jednání

Menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD schválil svou demisi. Oznámil to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš s tím, že už poslal dopis s rozhodnutím hospitalizovanému prezidentovi Miloši Zemanovi. Babiš prohlásil, že vláda v demisi bude dál pracovat. O složení nového kabinetu teď jednají koalice Spolu a Pirátů a hnutí STAN, které v pondělí podepsaly koaliční smlouvu. Do jeho jmenování povede zemi současná vláda v demisi. Končící premiér Babiš při hodnocení působení své vlády odmítl, že by zanechal zemi v rozvratu. Není podle něj pravda, že by stát byl předlužený.

Končící kabinet schválil podání demise měsíc po sněmovních volbách a den po zvolení nového vedení Poslanecké sněmovny.