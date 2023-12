Vláda patrně zvýší minimální mzdu o 1600 Kč na 18.900 Kč

Vláda pravděpodobně zvýší pro příští rok minimální mzdu o 1600 Kč na 18.900 korun. V dnešních Otázkách Václava Moravce České televize to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Druhá varianta předpokládá podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí růst o 2100 Kč na 19.400 korun. Cílem je dostat částku do pěti let buď na 45 procent průměrné mzdy, nebo na polovinu průměrné mzdy.

"Troufnu si říct, že pokud se nestane zázrak a zaměstnavatelé nám neřeknou, že se s odbory dohodly na něčem jiném, vláda s 90procentní pravděpodobností schválí variantu 45 procent, o 1600 korun, o víc než o devět procent nárůst minimální mzdy meziročně na hodnotu 41,1 procenta vůči průměrné," uvedl Jurečka. Podle místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Víta Samka jde o pokračování v politice levné práce v České republice. "Nic nebrání tomu, aby mzdy rostly rychleji," míní.