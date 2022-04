Vláda: Platby státu za zdravotní pojištění Ukrajinců budou až 9,9 miliardy

Stát zaplatí za zdravotní pojištění uprchlíků z Ukrajiny až 9,9 miliardy korun. Vyplývá to ze strategie pro řešení uprchlické vlny, kterou ve středu schválila vláda. Pokud by se počet příchozích přiblížil půl milionu lidí, měli by podle dokumentu nárok na pojistné od státu jen na půl roku. Později by si ho dospělí museli platit sami. Stát také plánuje jazykové kurzy až pro 200 lékařů a 400 zdravotních sester z Ukrajiny. Zvažují se i povinné zdravotní prohlídky ukrajinských dětí před nástupem do škol. Počet uprchlíků v Česku se v posledních dnech ustálil asi na 300.000. "Při nárůstu počtu osob s dočasnou ochranou k hranici 500.000 a více bude potřeba zvážit omezení zařazení osob (...), které jsou schopné zaměstnání, do kategorie státních pojištěnců České republiky na dobu nejvýše 180 dní," uvádí dokument. Opatření má utečence motivovat, aby si našli práci a pojistné odváděli ze mzdy. V opačném případě by po šesti měsících byli zařazeni do kategorie osob bez zdanitelných příjmů, které mají povinnost odvádět pojistné alespoň ve výši odvodu z minimální mzdy.