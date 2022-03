Vláda by podle některých ministrů měla zvážit zkrácení rozpočtu Hradu

Vláda by měla podle některých ministrů zvážit zkrácení rozpočtu Hradu kvůli rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana udělit milost šéfovi Lesní správy Lány Miloši Balákovi. Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) novinářům při příchodu na jednání kabinetu řekla, že Zeman zneužil pravomoci prezidenta. Podle dalších ministrů však reakce vlády nesmí být "klukovinou" a bránit Hradu pečovat například o památkově chráněné budovy.

Balák byl minulý týden s konečnou platností odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Zaplatit by také měl podle rozsudku 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Zeman mu svým rozhodnutím vše prominul. Podle Zemana nebyla zřejmě pro Balákovo odsouzení rozhodná povaha činu, ale to, kde pracuje.

Ústavní právník Jan Kudrna by zvážil podřízení práva na udělování milostí prezidentem kontrasignaci, tedy spolupodpisu předsedy vlády. Kontrasignace by mohla omezit případy milostí pro lidi, kteří mají přímé vazby na prezidenta. Nutnost souhlasu premiéra Kudrna zdůvodnil tím, že udělení milosti Balákovi není prvním kontroverzním rozhodnutím českých prezidentů. Institut milosti má však podle Kudrny své místo v právním řádu a nerušil by ho. Systém trestní spravedlnosti označil za velmi přísný a tvrdý.