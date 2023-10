Vláda podpořila návrh na podávání tří přihlášek na střední školy místo dvou

Zájemci o studium na střední škole asi budou mít možnost podávat tři přihlášky místo dvou. V rámci novely školského zákona úpravu podpořila vláda, řekl po jednání novinářům premiér Petr Fiala (ODS). Úpravu připravenou ministerstvem školství předložili poslanci ze všech sedmi frakcí ve Sněmovně kvůli urychlení legislativního procesu. Podle novely budou moci žadatelé v přihlášce stanovit prioritní školy podle toho, kde by chtěli studovat nejvíc. Úspěšní žadatelé budou díky digitalizaci přijímacího řízení umístěni s ohledem na preferovanou školu a výsledky. Změna má urychlit obsazování středních škol. Ministerstvo slibovalo novelu předložit do konce září, nakonec ji předložili poslanci kvůli zrychlení legislativního procesu. "Je to jediný způsob, jak termínově zvládnout již příští přijímací řízení," vysvětlil ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Poslanci žádají o přijetí novely Sněmovnou už v prvním kole projednávání.