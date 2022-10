Vláda podpořila vybudování gigafactory Volkswagenu u Plzně

Vláda podpořila záměr vybudovat na záložním armádním letišti Líně u Plzně továrnu na baterie do elektroautomobilů. Premiér Petr Fiala (ODS) bude o záměru informovat vedení koncernu Volkswagen, který Česko zvažuje jako jednu ze tří lokalit pro tuto takzvanou gigafactory. Novinářům to po jednání vlády řekli ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Podle předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera by rozhodnutí o umístění gigafactory mohlo padnout do konce roku. Kromě lokality u Plzně jsou podle něj ve hře ještě místa v Polsku a Maďarsku. Síkela i Stanjura označili možné umístění gigafactory za strategickou investici. Podle Síkely může továrna automobilový průmysl, který patří mezi klíčové obory pro českou ekonomiku, připravit na budoucnost. Investice by podle něj mohla přinést do veřejných rozpočtů 71 miliard korun. Podle Stanjury budou nyní členové vlády jednat o možnosti, jak zajistit náhradní infrastrukturu pro potřeby armády, která vybranou lokalitu využívala jako záložní letiště.