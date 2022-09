Vláda pomůže českým firmám s rostoucími cenami energií kompenzacemi

Velkoodběratelé elektřiny a plynu budou moct od 1. listopadu čerpat podporu 30 miliard korun - a to kvůli vysokým cenám energií. Po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala z ODS. Podle něj by si dalších 30 miliard mohly rozdělit malé a střední podniky. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) upřesnil, že k 1. listopadu by měla být připravena výzva k dotačnímu titulu. Program vznikl podle Síkely na základě tzv. dočasného krizového rámce, který státům Evropské unie umožnil okamžitě podpořit podnikatele v důsledku vysokých cen energií a protiruských sankcí. U energeticky náročných firem bude maximální podpora činit 200 milionů korun, ostatní budou moci získat nejvýše 45 milionů korun, uvedl dále Síkela. Podpora se bude podle Síkely týkat zejména firem ze zpracovatelského průmyslu, dále těžebního průmyslu, ale také zemědělství či lesnictví.