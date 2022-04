Vláda posoudí dlouhodobou strategii zvládání migrační vlny z Ukrajiny

Vicepremiér, ministr vnitra a šéf ústředního krizového štábu Vít Rakušan (STAN) dnes předloží vládě dlouhodobou strategii pro zvládnutí migrační vlny z Ukrajiny. Do Česka se jich kvůli válce vyvolané Ruskem uchýlilo podle odhadu ze začátku dubna přes 300.000. Dokument bude obsahovat plány pro uzpůsobení systému zdravotnictví či školství pro větší počet uživatelů, ale například i to, jak téma komunikovat nebo jak zvládat práci s daty. Kabinet by se měl zabývat i vysokými cenami pohonných hmot a energií a aktuálními problémy vzniklými v důsledku ruské agrese na Ukrajině.