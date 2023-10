Vláda potvrdila kontroly na hranicích se Slovenskem, budou trvat do 13. října

Vláda ve středu potvrdila kontroly na hranicích se Slovenskem, trvat budou nejméně 10 dnů. Po zasedání kabinetu to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Kontroly ale podle něj budou jen namátkové a neměly by příliš omezovat běžný provoz. ČR krokem zareagovala na stejný plán Polska, krok má zabránit cestám uprchlíků z jihovýchodní Evropy. Už dnes, v první den obnovení kontrol, se ukazuje, že jde o účinné opatření, uvedl Fiala. Zahájení dočasných kontrol na slovenských hranicích od půlnoci na středy oznámilo vedle Polska a Česka také Rakousko. Dosluhující slovenská vláda oznámila, že od čtvrtka zavede na deset dnů kontroly na hranicích s Maďarskem. Kontroly se v Česku vrátily po roce. Loni koncem září ČR kvůli přílivu migrantů zřídila na slovenských hranicích stálé hraniční kontroly, opatření přetrvalo do začátku letošního února. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) situace není jednoduchá a počty migrantů stoupají. I díky spolupráci s dalšími zeměmi jsou nicméně čísla výrazně nižší než před rokem, zdůraznil. Policie oznámila, že na kontroly nasadí v úvodní fázi zhruba 130 policistů především z příhraničí a pomáhat jim budou příslušníci cizinecké policie a z dalších krajů.