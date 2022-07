Vláda připravuje krizový scénář pro případ výpadku dodávek plynu z Ruska

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom po odstávce plynovodu Nord Stream 1 obnovila dodávky plynu do Německa. A to na 40 procent kapacity plynovodu. Česko i nadále plní zásobníky s plynem a chystá krizový scénář pro případ, že by se dodávky z Ruska znovu přerušily. Vláda také připravila manuál k úsporám energie, zatím pro orgány státní správy. „Je to snižování teploty v kancelářích, na chodbách a sociálních zařízeních, včetně snížení teploty vody. Čísla z našeho ministerstva ukazují, že úspora dosáhla až 24 procent,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák. Obdobné materiály připraví podle něj i pro veřejnost a podnikatele.

Podle zvláštního velvyslance pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky by stát v případě zastavení dodávek musel přistoupit k omezování spotřeby energií například i v průmyslu. To by pro některá odvětví znamenalo zásadní problém. „Některé firmy se na to vůbec nedokáží připravit, například některé typy skláren. Pro některé firmy je plyn zcela nenahraditelný,“ říká místopředseda Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Podle něj je také nutné českým firmám s růstem cen plynu finančně pomoci, aby mohly na evropském trhu konkurovat.