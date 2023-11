Vláda prodloužila kontroly na hranicích se Slovenskem do 22. listopadu

Vláda prodloužila namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem, potrvají do 22. listopadu. Informoval o tom na sociální síti X vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Bez prodloužení by kontroly skončily 2. listopadu. Česko spustilo v koordinaci s Polskem namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem 4. října, původně na deset dní. „Vláda na můj návrh schválila prodloužení zvýšené ochrany česko-slovenské hranice o 20 dní, tedy do 22. listopadu. Dokud nebude fungovat skutečně účinná ochrana vnější hranice EU, budeme muset dopady nelegální migrace řešit na vnitřní hranicích schengenského prostoru," napsal Rakušan. Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) před jednáním vlády uvedl, že kontroly na vnitřních hranicích narušují image schengenského prostoru. Pokud ale ke kontrolám sahají okolní země, Česko podle něj jinou možnost nemá.

Od zavedení kontrol na začátku října policie zkontrolovala přes 220 tisíc lidí. Zachytila víc než 11 stovek uprchlíků a zadržela 54 převaděčů.