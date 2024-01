Vláda projedná návrh, který má umožnit korespondenční volbu

Návrh na zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí pro prezidentské, sněmovní a evropské volby míří na vládu. Pravidla, podle kterých by Češi žijící v zahraničí, mohli od příštího roku volit i prostřednictvím pošty, kabinet dnes odpoledne zřejmě schválí. Zavázal se k tomu ve svém programovém prohlášení. Změny pak ale ještě bude muset posoudit parlament a prezident. Návrh na zavedení korespondenční volby předložila skupina koaličních poslanců, podepsali se pod něj předsedové koaličních stran i zástupci poslaneckých klubů. Češi v cizině by mohli poprvé hlasovat dopisem ve volbách do Sněmovny v roce 2025. Ve Sněmovně lze očekávat k materiálu silné obstrukce opozice, která v souvislosti s korespondenční volbou hovoří o ohrožení demokracie a tajného volebního práva.