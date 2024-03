Vláda projedná vysokoškolskou novelu nebo zákon o integračním sociálním podniku

Vláda projedná novelu, která má zlepšit situaci vysokoškolských doktorandů. Nově by měli být lépe placení. Návrh má zavést minimální výši stipendia, a to na úrovni 120 procent minimální mzdy. To je podle zástupců doktorandů skoro dvojnásobek toho, co brali doteď. Vysoké školy by podle novely také nově mohly doktorandům vyplácet kromě stipendií i mzdu. Také by si mohly vybrat, zda zpoplatní studium doktorských studijních programů v cizím jazyce, za které nyní musí stanovit poplatky. Novela mění i další věci, měla by podpořit internacionalizaci vysokého školství či například upravit vnitřní předpisy a orgány soukromých vysokých škol.

Kabinet by se měl vrátit i k projednávání návrhu nového zákona o integračním sociálním podniku a v novele zákona proti praní špinavých peněz by mohl schválit povinnost hlásit úřadům převoz více než 15.000 eur (380.000 korun) v hotovosti do jiného členského státu Evropské unie.