Vláda projedná změny v České poště či prodloužení vládních nařízení k Ukrajině

Prodloužení solidárního příspěvku projedná dnes vláda. Podporu pro lidi, kteří zdarma ubytovávají uprchlíky u sebe doma nebo ve svém volném bytě, by měl kabinet prodloužit do konce června. Pravidla pro uznání příspěvku a výše podpory se teď měnit nemají. Upraví je až novela Lex Ukrajina 5, která začne platit od července. Solidární příspěvek se podle ní bude vyplácet jen těm, kteří uprchlíky ubytovali u sebe doma. Samostatný byt by si běženci platili sami.

Kabinet by se měl zabývat také platy akademiků, kteří hrozí protesty. Ministr školství o tom chce mluvit na této i další schůzi vlády. Ministři projednají i transformaci České pošty, rezort vnitra potom připraví seznam tří set poboček, které chce zrušit.