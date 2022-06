Vláda projedná zvýšení limitu pro paušální daň a zrychlení odpisů

Od příštího roku by měl stoupnout limit pro možnost přihlásit se k paušální dani z jednoho na dva miliony korun. Návrh ministerstva financí ve středu projedná vláda. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Změny u paušální daně souvisí s návrhem MF navýšit limit pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty (DPH) rovněž z jednoho na dva miliony korun. Zároveň by měla být výše paušální daně rozdělena na tři pásma odvozená od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu. Dnes je daň stejně vysoká pro všechny. Vedle toho ministerstvo financí navrhuje prodloužit zrychlené odpisy majetku o další dva roky. Zrychlené odpisy majetku by tak mohli podnikatelé a firmy provádět i letos a příští rok.