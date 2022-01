Vláda rozhodla o zkrácení karantény, testování i platech ústavních činitelů

Izolace lidí nakažených koronavirem a jejich karanténa se zkrátí ze čtrnácti na pět dní. Návrh ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který souvisí s nástupem nakažlivější varianty koronaviru omikron, schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Vláda schválila i povinné testování ve firmách. Od 17. ledna se budou muset testovat všichni zaměstnanci, včetně očkovaných, dvakrát týdně antigenními testy. V případě pozitivity půjdou na pět dní do karantény. Tento režim by měl fungovat dva až tři týdny. V pátek bude ministr Válek s odborníky jednat o tom, jaká další protiepidemická opatření by se měla přijmout v případě zhoršení situace.

Zmrazení platů ústavních činitelů

Kabinet jednal také o zmrazení platů ústavních činitelů. Ty by mohly zůstat stejné jako loni. Premiér informoval, že vláda schválila novelu ministerstva práce a sociálních věcí, která počítá se zmrazením jejich platové základny. Vláda chce podle něj předlohu projednat ve stavu legislativní nouze.

Plat politiků má od letošního ledna vycházet z částky 89.155 korun. Podle schváleného návrhu zůstane základna stejná jako loni a předloni, měla by činit 84.060 korun. Fiala řekl, že mimo jiné kvůli inflaci a stavu ekonomiky kabinet zvýšil od tohoto roku platy jen lidem, kteří v první linii bojují s covidem-19. "U ostatních došlo k zachování úrovně loňského roku. Považovali jsme za správné, abychom stejně přistoupili k ústavním činitelům," uvedl.

Příspěvky na bydlení

Vláda také schválila návrh novely, která navyšuje částky pro výpočet podpory na bydlení. A to kvůli zdražení energií. Na dávku by mohlo dosáhnout také víc lidí. Podporu by nově mohli pobírat i podnájemníci. Kabinet by mohl případně také rozhodnout o dalším navýšení, pokud by ceny dál rostly. Předlohu vláda posílá do Sněmovny, projednat by ji chtěla zrychleně v legislativní nouzi. Na vyšší dávky pro víc lidí by bylo podle ministerstva práce potřeba asi 2,6 až tři miliardy korun.