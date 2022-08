Vláda schválila antibyrokratický balíček, podnikatelům má ulehčit administrativu

Podnikatelům by mohly ubýt některé administrativní povinnosti. Vláda schválila antibyrokratický balíček, tedy návrhy na snížení administrativní zátěže. Informoval o tom ministr pro legislativu Michal Šalomoun za Piráty. Sada návrhů počítá třeba s možností vést účetnictví v cizí měně nebo snížením pokut za pozdní podání kontrolního hlášení. Firmy by také nemusely zveřejňovat na začátku roku plán dovolených nebo posílat některé zaměstnance na zdravotní prohlídky. Antibyrokratický balíček by měl být podkladem pro jednotlivá ministerstva, která by do konce roku měla připravit legislativní řešení návrhů. Následně by měly resorty připravit návrhy dílčích změn zákonů, které projdou klasickým vládním legislativním procesem.