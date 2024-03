Vláda schválila další příspěvek na nákup munice pro Ukrajinu

Česko opět přispěje na nákup munice pro Ukrajinu. Po jednání vlády to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj se do iniciativy na nákup munice z mimounijních zemí zatím zapojilo 20 států. Premiér z bezpečnostních důvodů neřekl, jak vysokou částku vláda schválila. Munice podle něj dorazí na Ukrajinu do několika týdnů až měsíců. K iniciativě se ve středu oficiálně připojilo Portugalsko, memorandum plánuje podepsat například i Dánsko nebo Nizozemsko.