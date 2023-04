Vláda schválila dohodu ČR s USA o obranné spolupráci

Vláda dnes schválila česko-americkou dohodu o obranné spolupráci (DCA). Novinářům to po zasedání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Smlouva má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku. Dokument budou muset ještě po podpisu ministry obrany schválit obě komory Parlamentu a podepsat prezident.

Smlouva má nastavit podmínky možné spolupráce s americkými ozbrojenými silami na území ČR. Konkrétní pobyt amerických vojáků nebo případný vznik americké základny na českém území však neřeší. To by i nadále musely nejprve schválit vláda a Parlament, jednalo by se o separátní politické rozhodnutí. Podle Fialy je dohoda významná z hlediska bezpečnosti a strategie v nynějších "neklidných časech" a zvyšuje bezpečnost ČR i českých občanů.