Vláda schválila kompenzace pro podnikatele i zvýšení penzí

Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se od června kvůli vysoké inflaci mimořádně zvýší. Zásluhová část penze se všem příjemcům zvedne o 8,2 procenta. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 1017 korun. Nařízení o mimořádné valorizaci schválila vláda. Kabinet také schválil kompenzace pro podnikatele. Z rozpočtu na ně dá do pěti miliard korun. K dispozici budou čtyři programy podpory. První byl měl být vypsán zhruba do týdne, týkat se bude prodejců a organizátorů vánočních trhů. Další dotační tituly se budou vztahovat na podnikatele v cestovním ruchu, gastronomii a ubytování. Zvláštní program budou mít zájezdoví dopravci. Premiér Petr Fiala (ODS) to spolu s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (za STAN) řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu.

Premiér také komentoval obstrukce opozičních stran během projednávání pandemické novely. Podle něj snižují úroveň politické kultury. „Bohužel jsme se v úpadku politické kultury a pravidel parlamentního života dostali ještě hlouběji než před čtrnácti dny. Chci znovu říct, že pandemický zákon, který jsme ještě ani nezačali projednávat, protože se stále bavíme o programu schůzek, pro české občany potřebujeme mít. Potřebujeme ho jako pojistku pro situaci, kterou si nikdo nepřejeme, ale mohla by nastat, že by se v nějaké chvíli pandemická situace zhoršila,” řekl.

Kvůli přetrvávajícím obstrukcím SPD v souvislosti s projednáváním pandemického zákona se jednání uskutečnilo netradičně ve Sněmovně.