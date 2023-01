Vláda schválila návrh milostivého léta na dluhy na sociálních odvodech

Živnostníci, drobní zaměstnavatelé i firmy, které mají dluhy na sociálních odvodech, by mohli letos od začátku července do konce listopadu dostat šanci na jejich snadnější srovnání. Při splacení dlužného pojistného by jim sociální správa odpustila penále a exekuční náklady. Úhrada by byla možná i ve splátkách (při dluhu nad 5 tisíc). Nový zákon s úpravou dalšího kola milostivého léta schválila vláda. Podle podkladů k zákonu by se prominutí penále a nákladů mohlo týkat statisíců fyzických a právnických osob. Ty by mohly celkem uhradit dluh na odvodech až 56,7 miliardy korun a odpustilo by se jim až 18 miliard korun. Podle podkladů k zákonu má dluh na pojistném doplatit 715.000 fyzických osob.

Lidé na podzim dostanou šanci zbavit se také úroků a penále na daních a clech, pokud splatí původní dlužnou částku. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) se odpuštění úroků může týkat až 380.000 lidí. Zákon ještě bude muset projednat Parlament.