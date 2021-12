Vláda schválila návrh na vyslání až 150 vojáků do Polska

Česká republika by mohla poslat ještě před vánočními svátky na pomoc do Polska kvůli migrační krizi na hranici s Běloruskem až 150 vojáků na 180 dní. Společný návrh ministerstev obrany a zahraničních věcí na dnešním zasedání podpořila vláda ANO a ČSSD v demisi, sdělil ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Mandát musí ještě schválit poslanci i senátoři. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) očekává, že Parlament misi schválí do konce příštího týdne. V dalším týdnu by první vojáci mohli vyjet. Mise bude stát zhruba 86 milionů korun z rozpočtu ministerstva obrany, řekl Metnar novinářům po jednání kabinetu.

Česko je společně s Velkou Británií a Estonskem třetí zemí, která se bude aktivně podílet na ochraně polsko-běloruské hranice. Česká jednotka by měla mít v Polsku za úkol podporovat polské síly, monitorovat hranici a zajistit ženijní práce na hranici. Vojáci by tak mohli stavět nebo opravovat hraniční bariéry nebo budovat komunikace. "Nebudou bezprostředně v kontaktu s migranty, nebudou plnit úkoly jako vytlačování, zadržování, to plní vojáci a pohraniční stráž Polska, naši vojáci budou vyzbrojeni zbraněmi pouze pro svou ochranu, " uvedl Metnar.