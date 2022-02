Vláda schválila návrh státního rozpočtu se schodkem 280 miliard

Vláda jednohlasně schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 280 miliard korun. Na Twitteru o tom informoval ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Podle něj dosahují úspory téměř 77 miliard, z toho 62 miliard na běžných výdajích. Dodatečné příjmy jsou 62 miliard korun, částečně by se měly využít na valorizaci důchodů, zvýšení příspěvku na bydlení v souvislosti s růstem cen energií nebo kompenzace pro podnikatele. Rozpočet teď projedná Sněmovna, do konce března by pak mělo skončit rozpočtové provizorium. Důvodem současného rozpočtového provizoria je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Předchozí vláda Andreje Babiše (ANO) jej navrhla se schodkem 376,6 miliardy korun. Nová vláda ale deklarovala, že chce vypracovat návrh se schodkem pod 300 miliard korun.

Nový návrh rozpočtu už předtím projednala tripartita. Podnikatelé podporují zajištění stability veřejných financí a snížení schodku. Odbory kritizují některé úsporné kroky. Dál chtějí jednat o zvýšení platů, vadí jim zmrazení plateb státu do zdravotního pojištění za děti, důchodce či nezaměstnané. Připomínky k tomu mají i zaměstnavatelé.