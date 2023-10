Vláda schválila navýšení kvót pro zahraniční pracovníky i klimaticko-energetický plán

Počet kvalifikovaných pracovníků z třetích zemí v České republice se od příštího roku zvýší o dalších 20 tisíc ročně. Návrh ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) dnes schválila vláda. Přibydou zejména IT specialisté, lékaři, zdravotní sestry, montážní dělníci nebo zedníci. V současné době Česko podle resortu přijímá zhruba 13.500 pracovníků ze zahraničí ročně. „Pokud zaměstnavatelé využijí celkový navrhovaný objem, můžeme do státní kasy přinést přes 93 milionů korun jen na správních poplatcích,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Navýšení kvót se týká nejvíce lidí z Ukrajiny, například v Programu kvalifikovaný zaměstnanec pro ně z celkově schválených 20.000 přibude 11.000 míst. Kromě občanů Ukrajiny, Filipín nebo Mongolska by mělo do Česka za prací přijít ale také více lidí z Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Moldavska nebo Severní Makedonie. „Součástí navyšování kvót je i velký důraz na bezpečnost, kterou zajišťujeme ve spolupráci s relevantními bezpečnostními složkami. Všichni pracovníci ze zahraničí tedy prochází pečlivou bezpečnostní kontrolou,“ dodal ministr.

Vláda schválila také klimaticko-energetický plán. Počítá s tím, že podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě stoupne do roku 2030 ze současných asi 18 na 30 procent. Růst by měla táhnout zejména solární a větrná energetika. V delším časovém horizontu by měla posílit i jaderná energetika, zejména výstavbou až čtyř nových jaderných bloků. Vláda aktualizovaný plán schválila se zpožděním, původní termín byl na konci června. Nyní bude plán odeslán Evropské komisi, se kterou bude materiál vláda dál průběžně konzultovat a případně opravovat. Finální znění by pak měl mít stát hotové do léta příštího roku.