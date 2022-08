Vláda schválila navýšení platových tarifů části zaměstnancům veřejné sféry o deset procent

Vláda od září zvedne platové tarify všem zaměstnancům veřejných služeb, kteří nedostali přidáno na začátku roku. Schválila to dnes vláda. Platový základ by se jim tak měl zvednout o deset procent. Na růstu výdělků se dohodli lídři vládních stran s odbory. Ty původně kvůli vysoké inflaci žádaly růst platů všech zaměstnanců veřejných a státních služeb. Do konce roku k nařízení bude potřeba z rozpočtu státu, samospráv a zdravotních pojišťoven víc než 5 miliardy korun navíc. Podle premiéra Petra Fialy z ODS to schodek rozpočtu ale nezvýší - ministerstva totiž pro své zaměstnance mají peníze najít ve svých rozpočtech.