Vláda schválila navýšení platů ve veřejném sektoru od ledna

Vláda schválila navýšení platů ve veřejném sektoru. Pracovníci státu a veřejných služeb mají dostat od ledna přidáno 1400 korun. Tisíc korun by mělo být v základu výdělku a 400 korun na odměny. Učitelé by si měli polepšit o tři procenta a zdravotníci s platem do sedmé třídy o 1400 korun a nad ní o šest procent. Na tiskové konferenci vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Podle původního návrhu měli všichni pracovníci veřejné sféry dostat do tarifu neboli základu výdělku 1400 korun. Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) z koalice Spolu v neděli řekl, že takové nařízení by případná nová vláda zrušila. Podle něj je nespravedlivé přidávat všem zaměstnancům stejně, rozhodovat by měl výkon.