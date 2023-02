Vláda schválila nezávazné memorandum s Volkswagenem o gigafactory

Vláda schválila nezávazné memorandum o porozumění se společností Volkswagen o výstavbě gigafactory na baterie pro elektromobily v Líních u Plzně. Memorandum má nastavit základní parametry budoucí spolupráce, ale nijak nepředznamenává, jak se společnost při výběru lokality nakonec rozhodne. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Předpokládaná investice do gigafactory se podle Fialy pohybuje kolem 120 miliard korun, ale hlavně by projekt pomohl v úsilí připravit český autoprůmysl na elektromobilitu. Zároveň by to znamenalo příchod nových technologií, vytvoření nových pracovních míst a stabilní příjmy do státního rozpočtu.

Volkswagen pro umístění své továrny na baterie do elektromobilů zvažuje vedle Česka i lokality v Polsku, Maďarsku či na Slovensku. Rozhodnout by měl do konce března. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027.