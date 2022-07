Vláda schválila novelu rozpočtu na rok 2022 se schodkem 330 miliard. V březnu kabinet schválil letošní rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura připomněl, že původní návrh letošního rozpočtu předložený tehdejší vládou Andreje Babiše z hnutí ANO počítal se deficitem téměř 380 miliard. Do novely zákona zahrnul Stanjura například poměrnou část vládních výdajů určených pro boj s vysokými cenami energií. Do schodku se promítne třeba i nákup plynu do státních hmotných rezerv nebo pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě.

Ministerstvu zahraničí připisuje návrh novely rozpočtu na letošní rok další výdaje 120 milionů korun. Měly by jít na poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a institucím na stabilizaci situace na Ukrajině. V zemi, která pět měsíců čelí vojenskému napadení Ruskem, mají pomoc s odminováním, opravou kritické infrastruktury a přípravou nouzových obydlí na zimu pro 6,2 milionu vnitřně vysídlených lidí a stabilizaci navrátivších se Ukrajinců.

Letošní rozpočet ministerstva vnitra se zvýší o zhruba 3,3 miliardy korun. Peníze vnitro použije na nákup policejních aut, ubytovny pro policisty v pražských Kunraticích a obměnu a doplnění techniky pro hasiče. Finance použije také na dávky důchodového pojištění a sociální dávky či na mimořádnou pomoc v rámci Azylového, migračního a integračního fondu.