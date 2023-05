Vláda schválila novelu s pomalejší valorizací a zpřísněním předčasných penzí

Vláda schválila návrh novely se zpomalením valorizace penzí, se zpřísněním podmínek pro předčasný důchod a s novým přídavkem, který by měli důchodci a důchodkyně dostávat při vysoké inflaci. Kabinet o tom informoval na svém webu. Projednávání důchodové novely ve zveřejněném programu dnes neměl. K tomu. aby změny začaly platit, musí je přijmout Parlament a podepsat prezident. Vláda by podle normy chtěla rozhodovat už letos v září o valorizaci pro příští rok. Politici opozičních hnutí ANO a SPD opakovaně uvedli, že změny nepodpoří.

Zpomalení valorizace a přísnější podmínky mají podle ministerstva práce přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Výdaje na penze prudce rostou, nyní tvoří přes 30 procent státních výdajů. Loni se vyplatilo bezmála 600 miliard korun, letos by to mohlo být zhruba o 90 miliard víc. Deficit důchodového pojištění by tak mohl činit kolem 80 miliard korun.

Předčasný důchod by měl být možný nejvýš tři roky před dosažením důchodového věku. Jít by do něj mohli lidé, kteří pracovali a platili odvody 40 let. Do tohoto času by se dál započítávaly i takzvané náhradní doby, tedy třeba rodičovská. Pobíraná částka v předčasném důchodu by se měla krátit víc než dosud. Nyní se penze snižuje za každých 90 dnů před řádným termínem. Do jednoho roku je to o 0,9 procenta základu pro výpočet důchodu, od jednoho roku do dvou let o 1,2 procenta a poté o 1,5 procenta. Nově by to mělo být za každých 90 dnů o 1,5 procenta.