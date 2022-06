Vláda schválila novelu se zjednodušením pravidel u příspěvku na bydlení

Příjemci příspěvku na bydlení už možná nebudou muset každého čtvrt roku dokládat příjmy a náklady. Doložení by mohlo stačit jednou za půl roku. Nutný by nemusel být ani podrobný rozpis jednotlivých nákladových položek. O dávku lidé také zřejmě nebudou muset žádat každý rok znovu, měla by být na dobu neurčitou. Stačit by měly také kopie dokladů bez ověření. Úřad práce si ale může vyžádat originály. Novelu o státní sociální podpoře a pomoci v hmotné schválila vláda. Na tiskové konferenci to řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Rodiče s nízkými výdělky by si mohli zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějších nejvýš 10.000 korun na 13.000 korun. Upravit by se měla i pravidla pro vyplácení dávky mimořádné okamžité pomoci. Zákon musí ještě přijmout Parlament a podepsat prezident.