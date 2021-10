Vláda schválila novelu zákona o nulové DPH u elektřiny a plynu na příští rok

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na mimořádném jednání debatovala o nastavení horního limitu cen energií. Chce prověřit, jak systém funguje v Maďarsku a Polsku. Problém s růstem cen energií vytvořila podle něj Evropská unie, když dovoluje vstup spekulativního kapitálu do emisních povolenek. Členské státy to nyní musejí řešit. Je to podle něj absurdní stav. Řekl to na tiskové konferenci po zasedání kabinetu. Evropská rada se podle Babiše koná ve čtvrtek. Tam premiér vystoupí a chce se dotázat na "zastropování" cen energií v dalších zemích. Babiš chce zároveň položit otázku, proč se nenaplňují scénáře Evropské unie v emisních povolenkách.

Babiš zároveň chce Evropskou radu seznámit s opatřeními, které zavádí Česká republika. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) podepsala snížení 21procentní sazby daně z přidané hodnoty (DPH) na nulu na listopad a prosinec. Vláda zároveň schválila novelu zákona o DPH, podle které by nulové DPH mělo platit od 1. ledna celý příští rok. Nutné je podle Babiše pohlídat, aby slevu dostali opravdu občané, nikoliv firmy. Na elektřinu a plyn platí nyní sazba DPH 21 procent. Novelu musí schválit parlament. Plné odpuštění DPH musí odsouhlasit Evropská komise. Ta s tím ale nesouhlasí a žáda Českou republiku, aby neporušovala dohodu o minimální pětiprocentní hranici. Návrh kritizuje i opoziční koalice SPOLU.