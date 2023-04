Vláda schválila novelu zákoníku práce s úpravou práce na dohodu či z domova

Práce na dohodu by měla být předvídatelnější. Lidé, kteří pracují z domova, by mohli od zaměstnavatele dostávat případně paušál na náhradu nákladů. Rodiče s dětmi do devíti let by měli mít nárok na kratší úvazky či práci na dálku. Počítá s tím novela zákoníku práce, kterou schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kodex dostane k projednání Sněmovna.

Lidé, kteří pracují z domova či na dálku, by měli dostávat náhradu nákladů. Tvořil by ji vedle prokazatelných výdajů i paušál za plyn, elektřinu, vodu či odvoz odpadu, když se upraví v dohodě o home office či ve firemních předpisech. Hodinovou částku má stanovit ministerstvo práce podle údajů statistiků vždy od ledna na kalendářní rok ve vyhlášce. V navrhované novele je teď 2,80 koruny za každou započatou hodinu. Zaměstnavatel může ale platit i víc. "Je tam i třetí varianta. Může být práce z domova bez úhrady. Jsou tu všechny tři varianty," uvedl Jurečka. Náhrady si mohou domluvit i dohodáři.