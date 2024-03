Vláda schválila nový zákon o sociálním podniku s příspěvky na znevýhodněné

V Česku by příští rok mohla začít platit pravidla pro integrační sociální podniky, které by připravovaly znevýhodněné pracovníky na nástup do běžné práce. Stát by jim za to poskytoval příspěvky. Vyhradit by se pro ně mohla i část veřejných zakázek. Návrh zákona schválila vláda a k posouzení ho dostane Parlament. Po jednání kabinetu to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

"Pokud se integračnímu sociálnímu podniku podaří po roce, po dvou umístit člověka na pracovní trh a pokud se tam udrží déle než šest či 12 měsíců, dostane integrační podnik zpětně bonus," uvedl Jurečka. Podle navrhovaného zákona by integrační sociální podnik měl mít aspoň 30 procent znevýhodněných zaměstnanců. Zaměstnávat by měl lidi bez vzdělání, vyššího věku, azylanty, pečující o nemohoucí blízké, dlužníky v exekucích, dlouhodobě nezaměstnané, mladé po škole, handicapované, osoby bez přístřeší, po odchodu z dětského domova či po propuštění z vězení, a to nejspíš nejvýše dva roky.