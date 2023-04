Vláda schválila plán proti závislostem, počítá s regulovaným trhem s konopím

Vláda schválila plán boje proti závislostem s opatřeními do konce roku 2025. Počítá se zavedením přísně regulovaného trhu s konopím. Pravidla jeho nastavení připraví skupina expertů. Na tiskové konferenci po vládním jednání to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Až čtyři miliardy korun by mohl rozpočet získat z prodeje konopných produktů a z licencí.

Fialova vláda v programovém prohlášení uvádí, že proti závislostem chce postupovat podle vědeckých zjištění. Slibuje zajistit dostatek peněz na prevenci a služby. Regulace návykových látek má odpovídat míře jejich škodlivosti, kterou mají zohlednit i spotřební daně.