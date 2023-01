Vláda schválila úhradu antibiotik ze zahraničí

Vláda schválila úhradu prvních 100 tisíc balení antibiotik ze zahraničí z veřejného zdravotního pojištění. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) jde o první část z půl milionu balení, která očekává v lednu a únoru. Předjednaných je 800 tisíc kusů, řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Při příchodu na jednání uvedl, že jedna krabička stojí řádově o koruny víc než česká balení. Už dříve řekl, že to bude pojišťovny stát asi 150 milionů korun navíc. Uvedl také, že o možnosti očkovat v lékárnách s lékaři a lékárníky dál jedná. "Z každé skupiny antibiotik, ve které jich je třeba deset, bude vždycky nějaký lék k dispozici," zopakoval Válek. Ministerstvo podle něj léky samo nekupuje, ale jedná s výrobci a distributory, kteří mají na starosti celou Evropu. "Zákon nám umožňuje lék na mimořádný dovoz dostat do České republiky, doplnit ho českým obalem a určit mu ve zkráceném režimu cenu a úhradu pojišťovny," dodal. Do budoucna by mohly centrální nákupy léčiv dělat i evropské úřady.