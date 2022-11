Vláda schválila výcvik ukrajinských vojáků v ČR, bude v pěti turnusech

Výcvik ukrajinských vojáků v České republice by se měl do konce příštího roku uskutečnit v pěti čtyřtýdenních turnusech, každého se může zúčastnit až 800 vojáků. Vláda na středečním zasedání s pobytem a výcvikem vojáků vyslovila souhlas. Oznámila to ministryně obrany Jana Černochová (ODS). První z výcvikových cyklů má být podle ministryně ještě letos. Celkem na ně ministerstvo podle Černochové vyčlení necelou miliardu korun. Letos by měl výcvik ukrajinských vojáků vyjít na 195 milionů korun, příští rok na 780 milionů. Výcvik by se ale podle Černochové měl v budoucnu převést pod asistenční misi Evropské unie. Podle ní tak Česko část prostředků dostane zpět - a to právě z unijního rozpočtu.