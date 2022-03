Vláda schválila vyslání českých vojáků na Slovensko, měli by posílit východní křídlo NATO

Vláda schválila vyslání až 650 vojáků na Slovensko. Zapojit by se tam měli do mnohonárodní jednotky NATO, které by česká armáda měla velet. Část vojáků bude také Slovensku pomáhat se zvládáním migrace z Ukrajiny. Informovalo o tom ministerstvo obrany. Misi musí ještě odsouhlasit Parlament. Mandát bude platný do 30. června příštího roku. Ministerstvo obrany odhaduje, že náklady budou asi 540 milionů korun. Vytvoření bojového uskupení na Slovensku je součástí snahy Severoatlantické aliance posílit své východní křídlo po útoku Ruska na Ukrajinu.

Zapojit by se mělo také Polsko, Slovinsko a USA. Německo s Nizozemskem slíbily zajištění protivzdušné obrany včetně vyslání systému Patriot.