Vláda schválila zákon o hromadném řízení, některé věci ještě probere v PS

Návrh zákona o hromadném řízení umožňujícím lidem společně vymáhat nároky, kvůli kterým by se samostatně nevyplatilo soudit, dnes schválila vláda. Novinářům to řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), jehož úřad novelu kritizoval podobně jako pirátský ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Žádali mimo jiné to, aby se možnost podávat hromadné žaloby vztahovala i na jiné než pouze spotřebitelské spory. Předloha vyvolala i nebývalé množství připomínek od podnikatelů či zástupců advokátů a justice. Podle Bartoše bude koalice ještě o některých prvcích návrhu debatovat při projednávání ve Sněmovně.

Hromadná žaloba pomáhá lidem společně vymáhat nároky, o které by často jako jednotlivci neusilovali, protože by se jim to kvůli nákladům soudního řízení nevyplatilo. Spor se vyřeší jediným rozsudkem, což je výhodné i pro soudy a zrychluje to řízení. V Česku zatím možnost hromadných řízení neexistuje a o jejich úpravě se dlouhodobě vedou diskuse. K zavedení kolektivních žalob pro lepší vymáhání práv spotřebitelů nutí ČR i unijní směrnice z listopadu 2020.

Ministerstvo spravedlnosti v předkládací zprávě připustilo, že zásadní připomínky Bartoše se jí nepodařilo vypořádat. Bartošovi legislativci do připomínek napsali, že k úzkému omezení na spotřebitelské spory neexistuje objektivní důvod. Vhodnost použití hromadné žaloby by měl podle nich vždy zhodnotit až soud.