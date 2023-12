Vláda schválila změnu definice znásilnění

Definice znásilnění se nejspíš změní. Schválila to vláda. Nově bude trestný i pohlavní styk, se kterým oběť nesouhlasí - i když jen neverbálně. Doteď bylo znásilněnění definované jako silou nucený pohlavní styk. Novela trestního zákoníku má zpřísnit i pohled soudů na sexuální praktiky s dětmi do 12 let. Pokud norma projde beze změny celým legislativním procesem, vždy je soudy budou pokládat za znásilnění či sexuální útok, nikoliv za mírněji trestné pohlavní zneužití. O schválení novely připravené ministerstvem spravedlnosti informovali Piráti v tiskové zprávě. Novela je založena na zásadě "ne znamená ne". Nesouhlas lze projevit nejen slovně, ale také gestem, pláčem nebo zaujetím obranné pozice. Počítá se i s bezbranností oběti, kdy oběť není schopná projevit nebo utvářet svou vůli z určitého objektivního důvodu - kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání či zdravotnímu handicapu.