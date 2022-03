Vláda se bude příští týden zabývat humanitárním ubytováním pro uprchlíky

Ministerstva vnitra a pro místní rozvoj příští týden předloží vládě materiál, ve kterém vyčíslí náklady na budování humanitárního ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny po ruské vojenské invazi. Na dnešní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Úřady podle něj vybírají lokality, kam by mohly umístit uprchlíky poté, co se vyčerpají kapacity nabízené státem, samosprávami a soukromníky. Nechtějí budovat stanová městečka, ale uvažují o montovaných buňkách, dodal Rakušan.

Praha kvůli vyčerpání ubytovacích kapacit pro ukrajinské uprchlíky začne připravovat nouzové ubytování v tělocvičnách. Osloví starosty 22 městských částí, aby každá připravila nocleh pro 100 lidí. Novinářům to dnes řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Ubytování už je podle něj vyčerpáno i v jiných krajích, kam dosud lidi z metropole hasiči převáželi. Dodal, že město znovu osloví také soukromé poskytovatele ubytovacích služeb. Hřib dodal, že pražské asistenční centrum se pomalu blíží dvojnásobnému množství denně odbavených lidí, než se původně předpokládalo.

Jihomoravský kraj končí s ubytováním ukrajinských uprchlíků v hotelích a začne je přesouvat do tělocvičen po celém kraji a na provizorní lůžka v pavilonu B brněnského výstaviště, kde je od minulého týdne asistenční centrum. Přechází tak na zajištění nouzového ubytování. Stát dává krajům 180 korun na osobu a den a kraj nemá peníze na to, aby za uprchlíky platil pobyt v hotelích. Uprchlíci si budou muset také zajistit sami stravu, dosud mají v hotelích plnou penzi. Proto kraj začal jednat s humanitárními organizacemi, zda by v tělocvičnách dokázaly zajistit dostatek základních potravin, řekl dnes novinářům hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Pořadatelé hudebního festivalu Rock for People začali v areálu Park 360 na městském letišti v Hradci Králové budovat ubytovací městečko pro uprchlíky z Ukrajiny. Složené bude z obytných buněk a jeho kapacita bude až 50 lidí. V tiskové zprávě to dnes uvedl ředitel festivalu Michal Thomes. První rodiny by se mohly do areálu nastěhovat příští týden. Zhruba 30 uprchlíků již na hradeckém letišti žije, a to v ubytovně městských Leteckých služeb. Obytné buňky budou vybavené společným sociálním a hygienickým zázemím, kuchyňkou a elektrickým topením. V buňce by měli žít tři lidé. Pořadatelé počítají zhruba s tříměsíčním provozem městečka.