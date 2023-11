Vláda se bude zabývat možným státním pohřbem Karla Schwarzenberga

Bývalý ministr zahraničí a prezidentský kancléř Karel Schwarzenberg, který zemřel v sobotu ve věku 85 let, by mohl mít v Česku státní pohřeb. Bude se tím zabývat vláda. Řekl to její mluvčí Václav Smolka. Nejdřív ale tuto možnost zkonzultuje s rodinou a bude se řídit jejím přáním.

Ministerstvo zahraničí vystaví k úmrtí Karla Schwarzenberga kondolenční knihu. Na Černínském paláci v Praze, kde česká diplomacie sídlí, vlaje již od víkendu černá vlajka. Ministerstvo v neděli napsalo, že Schwarzenberg inspiroval generace diplomatů a jasně ukazoval, co znamená být součástí Západu. Pietní místo s kondolenční knihou na památku Karla Schwarzenberga připraví také Poslanecká sněmovna. Také Senát oznámil, že připraví pietní místo, kde dostanou senátorky a senátoři příležitost přiložit svůj podpis ke kondolenčnímu dopisu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). V Senátu působil Schwarzenberg mezi lety 2004 a 2010.

Památku Karla Schwarzenberga si připomínají také lidé na různých místech s ním spjatých. V neděli ji uctili v Praze před Schwarzenberským domem ve Voršilské ulici. Pietní místo se svíčkami a květinami lidé založili třeba také u zámku Orlík, který rodu Schwarzenbergů patří. Zapálené svíčky jsou i u rodinné Schwarzenberské hrobky u Třeboně.