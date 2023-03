Vláda se chystá prodloužit vyplácení solidárního příspěvku do konce června

Vyplácení solidárního příspěvku pro lidi, kteří zdarma či za úhradu energií ubytovávají uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě, se má o čtvrt roku prodloužit. Podpora by se tak měla poskytovat do konce června. Pravidla pro její získání a její výše se měnit nemají. Nařízení o prodloužení podpory se chystá ve středu schvalovat vláda. Výdaje na čtvrt roku při ubytování 48.000 příchozích ministerstvo práce spočítalo na půl miliardy korun. Úřady práce začaly žádosti kvůli možnému podezření na podvody ověřovat, řada žadatelů musí s doklady do poboček. Podle ministerstva práce kvůli pokračování války na Ukrajině přetrvává potřeba ubytování příchozích. Resort poukazuje v podkladech k nařízení na výhodnost bydlení v domácnostech. Zmiňuje usnadnění adaptace a integrace uprchlíků, jejich rozptýlení po republice i snížení výdajů z rozpočtů na zajištění hromadného ubytování.