Vláda se chystá v týdnu rozhodnout o obnovení příspěvků na mzdy z Antiviru

Vláda se chystá příští týden rozhodovat o obnovení výplaty jednoho z příspěvků na mzdy z programu Antivirus. Firmy s omezením výroby a služeb by mohly znovu dostávat 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29.000 korun. Ministryně práce v demisi Jana Maláčová (ČSSD) ČTK sdělila, že poskytování tohoto příspěvku s by kabinet mohl schvalovat případně už v pondělí. Odbory a zaměstnavatelé obnovení příspěvku už dřív požadovali. Podle evropských pravidel je možné podporu firmám poskytovat do konce června příštího roku. Zatím se z Antiviru vyplatilo přes 50 miliard korun.