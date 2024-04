Vláda se postavila neutrálně ke zrušení zákazu prodeje ve svátcích

Vláda se postavila neutrálně k návrhu dvou poslanců ODS na zrušení zákazu maloobchodního prodeje ve vybraných státních svátcích. Na síti X o tom informoval vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Postoje stran k návrhu se před jednáním vlády rozcházely, když lidovečtí ministři se zrušením zákazu nesouhlasili, naopak členové vlády za TOP 09 a ODS ho podporovali. Zákon nyní dostane k posouzení Sněmovna.

Lidovečtí ministři naopak přicházeli na jednání vlády s návrhem přijmout k zákonu odmítavé stanovisko. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) před schůzí vlády upozornil, že pokud se Sněmovna začne normou zabývat, lidovci předloží pozměňovací návrh, který by zákaz prodeje naopak rozšířil na všechny státní svátky.

Podle ministra pro legislativu Michala Šalomouna (za Piráty) se o návrhu na vládě vedla debata. "Není to věc, která by koalici nějakým způsobem spojovala, ať už stranicky, nebo odborně. Každý na to má jiný názor," řekl. Neutrální stanovisko podle něj kabinet přijal zejména z toho důvodu, že pokud se vláda k poslaneckému návrhu nevyjádří, je její postoj považován za kladný.