Vláda by si s nepříznivým verdiktem ÚS k valorizaci penzí poradila, řekl ministr financí

Kdyby Ústavní soud (ÚS) vyhověl návrhu na zrušení zkrácené valorizace penzí, vláda by si s tím poradila. Našla by úspory, řekl v rozhovoru v CNN Prima News ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). ÚS oznámil, že nález k návrhu opozičního hnutí ANO vyhlásí 24. ledna.

Stanjura na dotaz, zda má detailní scénář pro případ, že by ÚS návrhu vyhověl, řekl, že nemá. "Ale pokud se to stane, tak si s tím poradíme," poznamenal. Připustil, že by výdaje nepokryla vládní rozpočtová rezerva a že by vláda musela najít úspory.

Návrh na zrušení zkrácené valorizace penzí podali poslanci ANO. Soud se jím zabýval minulý týden při veřejném jednání, prvním po pěti letech. Poslanci ANO se domnívají, že důchodci měli vzhledem k inflaci nárok na výraznější nárůst penzí. Vláda se ale rozhodla pro úspornější postup, poukazovala na dlouhodobé rozpočtové dopady.