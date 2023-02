Vláda souhlasila s úhradou dalších druhů antibiotik z ciziny

Vláda odsouhlasila úhradu dalších druhů antibiotik z ciziny ze zdravotního pojištění. Řekl to premiér Petr Fiala z ODS. Vládní koalice tím podle něj chce předejít dalším výpadkům dodávek léčiv. Fiala připomněl, že ministerstvo zdravotnictví připravuje také novelu zákona o léčivech, která by dala výrobcům povinnost zachovávat u léků na předpis zásoby na dva měsíce. "Díky tomu rozhodnutí budeme schopni dovézt dalších 25.000 balení antibiotik," řekl Fiala. Situace je podle preméra způsobená celým souborem důvodů od výpadků ve výrobě po zvýšenou nemocnost. Stejnému problému podle něj čelí většina evropských zemí. Už v lednu vláda schválila možnost dovozu a úhrady těchto léčiv, distributoři je přivezli například ze Slovenska nebo Portugalska. Pojišťovny za ně platí kolem 150 až 200 korun za balení, řádově o koruny víc než u běžných dodávek do Česka.