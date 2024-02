Vláda termín zavedení eura nestanovila, k debatě se vrátí za rok

Vláda dnes podle očekávání nestanovila termín vstupu Česka do eurozóny ani do mechanismu směnných kurzů ERM II, který členství předchází. Vyzvala Národní ekonomickou radu vlády (NERV) a Legislativní radu vlády, aby do konce října vyhodnotily hospodářské a právní dopady. K hodnocení připravenosti země na společnou evropskou měnu se kabinet vrátí v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy už bude jasné, zda Česko letos splní kritéria pro zavedení eura. Po jednání kabinetu to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

NERV má za úkol vypracovat analýzu kladů a záporů, které by vstup do mechanismu směnných kurzů či zavedení eura přinesly Česku. Legislativní rada potom dostala za úkol analyzovat, zda bude nutné kvůli členství v ERM II či eurozóně měnit ústavu a nakolik bude třeba měnit jiné zákony. Obě analýzy by vláda měla dostat do konce října a podle Stanjury potom bude může kabinet vést neformální debaty o dalších krocích k euru. Formální debata ale bude možná až po zhodnocení ekonomických výsledků země za letošní rok.

Stanjura upozornil, že loni Česko nesplnilo kritérium cenové stability a kritérium deficitu veřejných financí, která jsou nutná pro zavedení eura.