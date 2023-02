Vláda trvá na nutnosti snížení valorizace důchodů, opozice potvrdila obstrukce

Vláda si je podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) vědoma nepopulárnosti snížení mimořádné valorizace penzí. Když to ale neučiní, budou náklady každým rokem vyšší kvůli promítnutí navýšení do dalších valorizací. Už v příštím roce by bez snížení znamenalo výdaj dalších 60 miliard korun ze státního rozpočtu, uvedl na tiskové konferenci před jednáním pléna Sněmovny. Šéfka opozičního klubu ANO Alena Schillerová vyzvala návazně vládu ke stažení návrhu. ANO podle ní nabízí debatu o změně valorizačního výpočtu k 1. lednu. Potvrdila, že rozpravu o současném návrhu bude opozice zdržovat, jak to půjde. Poslanci ANO budou načítat pozměňovací návrhy, využijí i různé procesní možnosti. Také SPD bude jednání o "asociálním návrhu" blokovat, potvrdil šéf hnutí Tomio Okamura. Připraveno má 102 pozměňovacích návrhů.