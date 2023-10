Vláda ustála i třetí pokus opozice o vyslovení nedůvěry

Vláda má dál důvěru sněmovny. Koaliční kabinet Petra Fialy (ODS) ustál i třetí opoziční pokus o vyslovení nedůvěry. Výsledek se vzhledem ke koaliční většině očekával. Proti návrhu na vyslovení nedůvěry kabinetu hlasovali v noci na čtvrtek podle očekávání přítomní poslanci všech pěti stran vládního tábora. Návrh podpořili jen přítomní poslanci opozičních hnutí ANO a SPD. Debata zabrala dva jednací dny. Trvala celkově více než 31 hodin. "Jsem rád, že jsme mohli tyto dva dny využít k tomu, abychom představili to, co se nám podařilo a s čím jdeme do druhé poloviny volebního období," uvedl premiér po hlasování na síti X. Sněmovna podle něj potvrdila vůli voličů, kterou vyjádřili ve volbách, a potvrdila důvěru poslankyň a poslanců ve vládu. Hlasování o nedůvěře kabinetu vyvolali poslanci hnutí ANO původně kvůli předsedovi STAN a ministru vnitra Vítu Rakušanovi. Poukazovali na to, že Rakušan měl mobilní telefon se stejnou šifrovací aplikací, jakou používali lidé spojovaní s korupční kauzou Dozimetr. Fiala se za Rakušana několikrát veřejně postavil, opakoval, že má jeho důvěru. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová po hlasování uvedla, že Česko prohrálo. "Trápení Fialova týmu bude pokračovat," řekla. Ve fotbalové terminologii také dodala, že jediný důvod vládního vítězství je ten, že většina rozhodčích jsou držitelé lukrativních permanentek. "Nevzdáme to. Dál budeme tvrdě bojovat za zájmy občanů České republiky a chtít po této asociální vládě lepší život pro vás všechny," napsal později předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš na síti X.