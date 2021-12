Vláda v demisi chce nulové DPH u energií i příští rok, vznikající kabinet je proti

Vláda v demisi zřejmě navrhne snížení DPH u energií na nulu na celý příští rok. Zopakoval to premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Poslanci by o tom na mimořádné schůzi měli jednat ve středu. Podle Babiše jde stále o hlavní nástroj, jak i v příštím roce zpomalit růst cen energií. Nově vznikající koalice by proto měla podle něj snížení DPH z 21 procent na nulu podpořit. Podle kandidáta na ministra financí z ODS Zbynka Stanjury ale nulové sazba DPH není správným řešením. Pomoc by podle něj měla být adresná. S vládou v demisi naopak souhlasí v tom, že by Evropská komise měla uvolnit více emisních povolenek.